Madeira com 25 novos casos passa a somar 227 casos activos de covid-19

Há a registar esta quarta-feira 25 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Região Autónoma da Madeira, que passa a contabilizar 12.214 casos confirmados de covid-19. Trata-se de quatro casos importados, concretamente um da Alemanha, um do Reino Unido, um dos Países Baixos e um da Região Norte, e de 21 casos de transmissão local.



Hoje há também a registar mais nove casos recuperados da doença, pelo que a Região passa a somar os 227 casos activos, dos quais 27 são importados e 200 são de transmissão local. Relativamente ao isolamento destes casos activos, há 11 pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma delas na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19. Outras 24 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

A região contabiliza, até à data, 77 óbitos associados à covid-19. No total, há 111 situações que se encontram em apreciação pelas autoridades de saúde, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da Região.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 288 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. Outras 34.220 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.