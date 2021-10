Madeira regista 22 novos casos de covid-19 e volta aos 100 casos activos

A Região contabiliza este domingo, 24 de Outubro, 22 novos casos de covid-19 e mais sete recuperados, sendo que o número de casos activos na Região é agora de 100.

De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, dos novos casos constam 13 de transmissão local e nove casos importados do Reino Unido (6) e França (1). As investigações epidemiológicas permanecem em curso.

O boletim epidemiológico indica que a Região contabiliza um total de 11.968 casos de infecção pelo novo coronavírus e 76 mortes associadas à doença.

Segundo as autoridades de saúde regionais, três pessoas estão internadas em Unidades Polivalentes dedicadas à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Relativamente ao isolamento dos casos activos, 14 pessoas cumprem isolamento em unidades hoteleiras e os restantes infectados permanecem em alojamento próprio.

Encontram-se em estudo 50 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

Relativamente aos contactos com casos positivos, estão a ser acompanhadas 206 pessoas. Quanto aos viajantes, estão a ser acompanhados 36.667 passageiros através da aplicação Madeira Safe.

O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 65764 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 3902 atendimentos.