Madeira regista 20 novos casos de COVID-19 nesta quarta-feira

A Direcção Regional de Saúde acaba de reportar hoje 20 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Região. "Trata-se de 5 casos importados (4 da Alemanha e 1 da França) e de 15 casos de transmissão local", adianta o boletim epidemiológico.

São assim, à data, 120 os casos activos, dos quais 25 são casos importados e 95 são de transmissão local. "Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que 4 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (4 em Unidades Polivalentes e 0 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID- 19) e 16 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio."

A DRS acrescenta que há hoje mais 12 casos recuperados a reportar. "A RAM passa a contabilizar 11.817 casos recuperados de COVID-19."

No total, há 103 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, a DRS diz que 246 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.