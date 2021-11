CMF reforça limpeza das sarjetas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) anunciou, hoje, que tem em curso um plano de limpeza de sarjetas, para "evitar inundações durante o Inverno" e "os maus odores e a proliferação de pragas urbanas" durante a época do Verão.

Esta manhã, pelas 8h30, o presidente da CMF, Pedro Calado, acompanhado da vereadora do ambiente, Nádia Coelho e de outros elementos da equipa, seguiram de perto as operações de limpeza, na Zona Velha da Cidade.

"O município do Funchal tem cerca de 7.400 sarjetas e 20% destas estão na zona baixa da cidade", refere a mesma nota, explicando que "o plano inclui a limpeza das sarjetas da zona centro do Funchal, todas as semanas no turno da noite e no mínimo uma vez por mês no turno diurno, mais precisamente na primeira quarta-feira de cada mês".

Além destas acções de prevenção, a autarquia salienta que "há ainda a preocupação constante para manter limpas as sarjetas sempre que há alertas da protecção civil".

"Em algumas sarjetas já identificadas, após a sua limpeza há a colocação de sal-gema a fim de controlar o Combate ao Mosquito Transmissor da Dengue", acrescenta a mesma nota.

Paralelamente, o Departamento de Ambiente está também a preparar uma campanha de sensibilização, intitulada ‘Sarjetas sem lixo’, com o objectivo de sensibilizar a população em geral para não colocar resíduos nas sarjetas.

É importante relembrar que “as sarjetas servem para escoar água e não lixo”, pois não são contentores de resíduos e também importa fazer todos reflectir que o mar começa na sarjeta e que os resíduos que estiverem no seu interior por muito pequenos que sejam, serão encaminhados para o mar", sublinha a CMF, enfatizando que “manter a Cidade limpa é um dever de todos”. Apela, por isso, à população para não colocar resíduos nas sarjetas.

A par desta campanha de sensibilização, foram ainda colocadas na Avenida do Mar 30 grelhas, que ficarão no interior das sarjetas com o objectivo de "filtrar alguns resíduos e evitar que estes entupam a sarjeta ou que cheguem ao mar ou à ETAR do Funchal".

"Muitos dos resíduos que são encontrados com frequência no interior das sarjetas, como beatas ou até folhas, poderão agora ser facilmente retirados com este sistema de filtragem. Atendendo à especificidade de cada uma das sarjetas (com tamanhos e medidas diferentes), estas grelhas são feitas à medida", complementa.