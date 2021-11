Madeira presente em Congresso de Arqueologia Subaquática da Macaronésia

A Madeira marca presença no I Congresso de Arqueologia Subaquática da Macaronésia em Lanzarote, no âmbito do Margullar I, um projecto financiado pelo INTERREG MAC 14-20, cujo intuito é a conservação, proteção, promoção e uso dos bens do património arqueológico subaquático das ilhas da Macaronésia, através da criação de um novo produto turístico, e que envolve, além da Região, a participação dos Açores, Canárias, Cabo Verde e Senegal.

O congresso, que irá decorrer entre esta quarta-feira, 24 de Novembro, e a próxima sexta-feira, 26 de Novembro, num programa do qual fazem partes várias conferências temáticas e uma visita de campo, marca o culminar dos trabalhos que decorreram ao longo dos últimos anos, e durante os quais cada Região participante procurou identificar e catalogar os seus bens arqueológicos submarinos, tendo em vista a criação de novas rotas submarinas e novos produtos turísticos de interesse cultural, enquadrados no âmbito do ecoturismo.

A representação da Região neste evento será assegurada pelos parceiros regionais do projeto, designadamente a Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC) e a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF-CCIM). No congresso, a SRTC apresentará a Rota Arqueológica Subaquática da Ponta de São Lourenço, como uma nova rota de Mergulho na Região que concilia a vertente lúdica com a vertente arqueológica, e a ACIF-CCIM apresentará a estratégia de comunicação que será desenvolvida para promover este novo produto, dado o seu elevado potencial turístico.

O projecto Margullar I, iniciado em 2017, tem sido uma oportunidade para obter mais informações e realizar descobertas ao nível da arqueologia subaquática e potenciar esse conhecimento com uma maior valorização do património em causa. O projecto tem sido motivo de vários trabalhos e encontros ao longo dos últimos anos, sendo de destacar, em Outubro de 2018, a realização das IV Jornadas Transnacionais de Trabalho Margullar, que tiveram como tema 'Museus e Rotas: a tutela e a transmissão do património arqueológico de origem subaquática'.