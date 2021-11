Comitiva do ISAL participa em segundo congresso ibero-americano

Nos próximos dias 29 e 30 de Novembro, decorrerá o 2º Congresso Ibero-americano de 'Compliance, Governança e Anticorrupção - CIACGA 2021', uma organização do Instituto Ibero-Americano de Compliance (Brasil), que contará com a participação de uma comitiva de docentes e investigadores do Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL, entidade parceira deste congresso.

De entre as mais de duas dezenas de palestrantes confirmados neste congresso, o ISAL destaca a participação dos seus docentes: Andreia Carvalho, Diogo Goes, Élvio Camacho, Leonilde Olim e Sancha de Campanella, que irão apresentar várias comunicações.

Élvio Camacho, co-diretor do curso de organização e gestão hoteleira, apresenta uma comunicação sobre a 'Importância dos Aeroportos e os impactos dos constrangimentos'.

Leonilde Olim e Andreia Carvalho, professoras assistentes do Departamento de Línguas, conjuntamente com Sancha de Campanella, vice-directora geral da instituição, apresentam uma investigação sob o tema 'Turismo Acessível e Compliance'. As autoras destacam na sua investigação que, “a promoção da acessibilidade constitui uma condição fundamental para o pleno exercício dos direitos de cidadania” e que, “a Madeira tem vindo a reforçar cada vez mais a sua oferta enquanto destino acessível”.

Sancha de Campanella e Diogo Goes, professor assistente de História da Arte e Património Cultural, apresentam a comunicação intitulada 'Os mercados da arte e as práticas anticorrupção: o combate ao tráfico de bens patrimoniais e o branqueamento de capitais'.

“A defesa dos direitos culturais, nomeadamente a salvaguarda do património, quando associada à valorização dos direitos humanos, poderá potenciar o desenvolvimento de processos de identificação com o território habitado e mitigar a criminalidade e a fenomenologia da violência”, destacam os autores.

A vice-directora geral do ISAL apresenta também uma comunicação individual intitulada 'Políticas de Compliance nas instituições de ensino superior da Madeira'.

Sancha de Campanella, destaca que “esta segunda parceria com o Instituto Ibero-Americano de Compliance é uma clara aposta do ISAL, na diversificação das áreas de estudo e intervenção, demonstrativa da importância das instituições assumida por esta instituição de ensino superior em atuar na comunidade onde se insere, procurando fomentar a investigação científica”.