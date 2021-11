Cafôfo não esclarece quando deixa a presidência do PS M

O demissionário presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, não revela quando deixará a presidência do partido na região, na sequência da renúncia anunciada na noite eleitoral das últimas Autárquicas, faz na próxima semana dois meses.

Esta tarde, à entrada para as Jornadas Parlamentares do PS Madeira, a decorrer no Fórum Machico, Cafôfo evitou falar sobre a data do Congresso, a ser agendado na próxima semana, depois do anterior Conselho Regional ter sido adiado.

O ainda presidentes dos socialistas madeirenses remeteu para a reunião agendada para a próxima segunda feira a decisão a tomar quanto ao Congresso Regional do PS, mas recusou revelar a sua preferência quanto à data da sua realização.

“Isso [data do congresso] é uma matéria que será abordada pela Comissão Regional e eu não me vou adiantar”. Alegou querer manifestar a sua opinião “em primeiro lugar aos comissários regionais”.

Antes Paulo Cafôfo voltou a afirmar que assume sempre as suas responsabilidades e lembrou que a Comissão Regional, prevista inicialmente ocorrer em Outubro, “foi adiada porque era preciso sabermos a marcação da data da eleição legislativa” para o partido na Região “poder definir os seus prazos”.

Apesar de já estar há quase dois meses em como presidente demissionário, reafirmou “estou de saída. Estou a assegurar o partido com a responsabilidade que obviamente devo ter neste momento até ao próximo presidente ou a próxima presidente entrar em funções”, disse.

Disse também que “o partido tem mais gente” além do próprio para liderar o PS-M e deixou a certeza que continuará a ser “um militante do PS activo e interveniente”.

O Grupo Parlamentar do PS-M realiza esta tarde as suas Jornadas Parlamentares no Fórum Machico, iniciativa que tem como orador convidado Jorge Cristino, gestor público no sector empresarial do Estado na área do Ambiente. Dedicadas às ‘Políticas Públicas para a Transição Ecológica e Combate às Alterações Climáticas’, estas jornadas parlamentares contam ainda com as participações do líder parlamentar do PS, Rui Caetano, do presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, da deputada Sílvia Silva e do presidente do PS-M, Paulo Cafôfo.