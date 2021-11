Presidente executivo da Ryanair está na Madeira

O presidente executivo da Ryanair, Eddie Wilson, foi um dos seis elementos que ontem chegaram à Madeira para hoje, junto do presidente do Governo Regional e do CEO da ANA - Aeroportos anunciar a estreia da companhia área irlandesa em voos de ligação para a Região.

O Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, também se encontra presente na conferência de imprensa que serve para anunciar a chegada da Ryanair no Verão de 2022, companhia aérea que irá abrir 10 rotas - cinco das quais para novos destinos - e 40 frequências semanais.