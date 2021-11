Eleições directas no PS-M a 19 de Fevereiro e congresso a 12 e 13 de Março

A Comissão Regional do Partido Socialista (PS), reunida hoje, dia 22 de Novembro, resolveu marcar as eleições directas para a escolha do próximo líder do Partido para o dia 19 de Fevereiro e o congresso regional para os dias 12 e 13 de Março de 2022.

A reunião do órgão máximo entre congressos esteve inicialmente agendada para o dia 30 de Outubro, mas a dissolução da Assembleia da República, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, ditou o seu adiamento. Assim, hoje, após a votação, a presidente da Comissão Regional explicou que este processo decorre na sequência da demissão do líder do partido e da sua indisponibilidade para uma recandidatura.

Célia Pessegueiro deu ainda conta que Paulo Cafôfo e a restante direcção do PS, nomeadamente o secretariado, mantêm-se em funções "até novas eleições".

“Temos a oportunidade de definir um calendário para que o Partido Socialista possa, em devido tempo, escolher a liderança”, afirmou a socialista, acrescentando que "os militantes terão a oportunidade de dizer aquilo que pretendem para o futuro do seu partido".

A 19 de Fevereiro, além do próximo presidente do PS-M, serão também eleitos a presidente e a Comissão Política das Mulheres Socialistas da Madeira e os delegados ao congresso regional.

Para além da escolha das datas das directas e da reunião magna socialista (que se realizará no Funchal), os comissários regionais elegeram hoje a Comissão Organizadora do Congresso, que tem como presidente Sérgio Abreu e como restantes elementos efectivos Tânia Sofia Caetano, Miguel Brito, Sofia Rudi Mendonça, Pedro Diniz, Catarina Silva e Pedro Sousa.

Célia Pessegueiro aproveitou também para sublinhar que o partido está focado nas próximas eleições legislativas nacionais.

“É extremamente importante deixar aqui uma marca do PS-Madeira, lembrando todas as posições em que estivemos presentes, as posições em que marcámos a diferença na Assembleia da República e aquilo que ainda pretendemos defender daqui para a frente. A reafirmação do peso do PS-Madeira na Assembleia da República é essencial para continuar a defender a Madeira junto do Governo da República, seja ele de que cor for”, sustentou.

A dirigente disse-se "empenhada" em trabalhar até 30 de Janeiro para garantir “a reeleição de três ou mais deputados” ao Parlamento nacional. “A vontade do PS é que continuemos fortes, para que se salvaguarde os interesses da Madeira”, rematou.