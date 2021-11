"Só através do conhecimento é que estamos a prestar um grande serviço à sociedade", diz Eduardo Jesus

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, disse que o Congresso de História da Madeira – Rumos de Pesquisa, Problemáticas, Análises "constitui uma oportunidade para colocarem em diálogo o pensamento, o conhecimento e a memória".

“Sem dúvida alguma, constitui uma oportunidade para colocarem em diálogo o pensamento, o conhecimento e a memória das perspectivas dos vários historiadores e dos que se interessam por estas matérias, onde naturalmente a história, a memória e o património da Região Autónoma da Madeira estarão naturalmente nessa equação dos trabalhos durante estes dias. É acima de tudo, na minha perspectiva, uma oportunidade de afirmação do Centro de Estudos de História do Atlântico", disse na abertura dos trabalhos do Congresso de História da Madeira – Rumos de Pesquisa, Problemáticas, Análises, que teve início, esta manhã, no Centro de Estudos de História do Atlântico– Alberto Vieira e que decorre, até ao próximo dia 26 de Novembro.

O governante relembrou que este centro nasceu da vontade e determinação do professor Alberto Vieira.

“Aproveito este momento para relembrá-lo, mas acima de tudo para homenageá-lo. Julgo que ele onde quer que esteja de certeza que hoje é um dia feliz para ele, porque esta era uma grande preocupação que ele tinha de promover o conhecimento", frisou.

O secretário regional do Turismo e Cultura disse ainda que "só através do conhecimento é que estamos a prestar um grande serviço à sociedade e, ao fim ao cabo, à sua evolução e ao seu crescimento, com temas amplos, como a história do arquipélago".

Eduardo Jesus destacou ainda que este congresso tem a virtude de explorar a memória para motivar o conhecimento. Por isso, gostaria que este "levasse a conclusões que possam ser perpetuadas no tempo segundo o ponto de vista do legado e do conhecimento".

O Arquivo e a Biblioteca da Madeira tem já pensado, a esse respeito, envolver nos próximos números da revista 'Arquivo História da Madeira'.

Este encontro científico fornecerá a oportunidade para divulgar e pôr em diálogo pesquisas e indagações relacionadas com a História, a Memória e o Património do Arquipélago da Madeira.

O evento pretende promover a aprendizagem e a discussão de tópicos novos ou recorrentes de investigação; métodos e abordagens teórico-conceptuais transdisciplinares; evoluções, conjunturas e acontecimentos; constantes estruturais; fenómenos comparativos e especificidades; diacronias e sincronias e condições de insularidade, perifericidade e centralidade – desde o século XV ao século XXI.

O governante inaugurou ainda uma exposição de imagens e memória do Arquipélago da Madeira.