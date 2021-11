Eduardo Jesus considera que mensagem de António Aragão continua viva

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marcou presença, esta terça-feira, na abertura da exposição "Olhar(es) Sobre a Ilha", no Museu da Quinta das Cruzes, iniciativa promovida no âmbito das Comemorações do “I Centenário do Nascimento de António Aragão (1921-2008)”.

“Onde estiver com certeza hoje está feliz por manter uma mensagem bastante forte entre nós depois destes anos todos após o seu desaparecimento físico”, referiu Eduardo Jesus.

O secretário regional de Turismo e Cultura agradeceu “o facto de um museu se ter associado a esta comemoração e o contributo de todos os que se associaram”. “Ao celebrar 100 anos do Aragão não estamos a encerrar o Aragão. Não é comemorando 100 do seu nascimento que o assunto fica tratado. A partir desta base abriu um novo espaço para relembrar o seu trabalho e é por isso que o Aragão deve estar feliz por esta abordagem nestas comemorações”, acrescentou Eduardo Jesus.

A mostra, promovida no âmbito das Comemorações do “I Centenário do Nascimento de António Aragão (1921-2008)”, inclui quatro desenhos aguarelados da autoria de António Aragão: ‘Procissão’, ‘Peixeiros’, ‘Homens de Carga’ e ‘Borracheiros’, datados de 1965, e adquiridos pela então Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, em 1966, e que integraram a exposição “Aguarelas de Costumes da Madeira”, realizada em 1983 no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

A exposição dá também a conhecer desenhos e aguarelas de usos e costumes de uma Madeira antiga, sob diferentes perspetivas e olhares de artistas, separados por um século, já que são ali postas em confronto a visão romântica do século XIX, de Emily Geneviève Smith (1817-1877), com a visão vanguardista do século XX e de António Aragão, complementada com um apontamento escultórico ‘Borracheiro’, de autoria de Francisco Franco (1885-1955).

“Olhar(es) Sobre a Ilha” ficará patente no Museu Quinta das Cruzes até ao dia 26 de Fevereiro de 2022.