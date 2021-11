Pai Natal do Madeira Shopping regista pedidos das crianças em teletrabalho

O Pai Natal do Madeira Shopping está de regresso ao teletrabalho. Até 24 de Dezembro, irá registar os pedidos das crianças através da plataforma Zoom, num formato que garante a segurança de todos.

"Esta estratégia, que é adoptada pelos vários centros geridos pela Sonae Sierra, pretende manter a tradição da época e, simultaneamente, proteger o Natal em tempos de pandemia. O Pai Natal em teletrabalho faz parte desse caminho, que também prioriza os serviços on-line e promove, mais do que a compra de um presente, o fazer-se presente", explica em comunicado.

O Madeira Shopping promove, assim, a experiência de conversar com o Pai Natal. As crianças podem partilhar as suas histórias, perguntar curiosidades e ficar a conhecer o 'velhinho das barbas brancas', que estará em vários cenários da sua casa, desde a biblioteca à cozinha.

As conversas são gratuitas e agendadas em www.madeirashopping.pt/natal/reservas-online/. Basta realizar o registo para o dia e horários disponíveis — durante a semana, ao final da tarde, e aos fins de semana e feriados num período mais alargado. Posteriormente, é enviado um email ou sms de confirmação com o link de acesso à videochamada.

No final, existe a possibilidade de pedir um postal com uma dedicatória e um QR code com um vídeo do Pai Natal para cada criança. O postal não tem qualquer custo associado.

O Natal no Madeira Shopping vai contar também com a Cozinha de Natal, na qual as crianças vão ter a oportunidade de confecionar algumas receitas típicas madeirenses da época, assim como concertos de Natal.