Duas escolas da Madeira participam em formação europeia

No âmbito do Programa 'Erasmus +, Ação Chave 1' decorre, entre os dias 20 e 28 de Novembro, o curso estruturado 'A classroom with a door open to the world', na ilha de Guadalupe, França.

Esta formação europeia conta com a participação de duas escolas da Madeira, nomeadamente a Eb1PE Visconde Cacongo e a Eb1PE do Monte.

Este curso, promovido pela Kaunas Biennial, enquadra-se no Plano de Desenvolvimento Europeu de ambas as escolas que pretendem deste modo a internacionalização do currículo.

Ao longo da formação serão abordados temas como a identidade nacional, cultura e multiculturalidade, música, globalização, Programa Erasmus + e projetos escolares internacionais.