A população da Ponta Delgada tem, no Centro Social e Paroquial do Bom Jesus, uma instituição de referência que, ao longo dos últimos 25 anos, tem vindo a desenvolver respostas sociais que permitem melhorar a qualidade de vida da população desta freguesia.

Palavras da secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, que visitou esta segunda-feira, 22 de Novembro, o Centro Social e Paroquial do Bom Jesus, na Ponta Delgada.

Na ocasião, a governante enalteceu o "trabalho exemplar" daquela estrutura, que apoia mais de uma centena de utentes, contando mensalmente com o apoio do Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Rita Andrade considera ainda que o Centro Social e Paroquial do Bom Jesus, na Ponta Delgada, é "uma mais-valia na região norte da Madeira”, uma vez que demonstra que "é possível apostar na permanência das pessoas no seu meio natural, quando se encontram em zonas mais distantes".

“O apoio dado a esta instituição, prova que a aposta na descentralização de serviços é para continuar", vincou.

Esta Instituição Particular de Solidariedade Social, com 25 anos de existência, presta diversas respostas sociais à população local, tais como: Lar, Centro de Dia, Serviço de Ajuda Domiciliária, bem como creche e jardim de infância.