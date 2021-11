João Carlos Abreu considera que, em comparação com outros destinos turísticos, a Madeira tem "mais vantagens do que desvantagens, mas isto não basta tal é a concorrência desenfreada".

O ex-secretário regional do Turismo (1984-2007) lembra que o sector "tem modas". Por isso "é preciso ter consciência do que está a suceder dentro do turismo para nos anteciparmos também".

O ex-governante realça que “a Madeira tem feito um grande trabalho” e que o actual secretário, Eduardo Jesus, "tem feito um trabalho importante dentro do turismo".

Acho que ele tem sabido, dentro desta pandemia, como corresponder a essa questão e tem procurado trazer para a Madeira mais turistas. Hoje nós temos muita concorrência, não estamos sozinhos no mundo. Acho que tem sido muito imaginativo, tem feito coisas muito interessantes e tem tudo para vencer. João Carlos Abreu, ex-secretário regional do Turismo

As declarações foram proferidas, ao DIÁRIO, à margem da aula aberta que João Carlos Abreu está a dar, esta tarde, na Universidade da Madeira (UMa), subordinada ao tema 'A sustentabilidade do turismo na RAM em fase de recuperação do impacte da covid-19'.

A aula está a decorrer (16 às 18h) no Campus da Penteada, no âmbito da Licenciatura em Direcção e Gestão Hoteleira. Conta também com a presença do Reitor da UMa, Sílvio Fernandes, da Pró-Reitora, Susana Teles, e da presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão, Frederica Gonçalves.

Foto Rui Silva / ASPRESS

Perante uma plateia de jovens alunos, João Carlos Abreu lembrou que "o homem é a pedra filosofal do turismo" e que "a componente humana é muito importante", sobretudo numa época em que se operaram "grandes transformações”, com as novas tecnologias e canais de comunicação.