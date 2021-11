O município do Porto Santo aderiu à 'Missão Pijama', tornando-se assim um concelho pijama.

A Biblioteca Municipal organizou um conjunto de actividades para os mais jovens, que se realizou, no passado dia 20 de Novembro, na Praça do Município.

Os mais pequenos, que aderiram a esta iniciativa, vestindo os seus pijamas, assistiram à dramatização da história 'As Palavras Esquecidas', adaptada pela professora Rute Areal, com ilustrações de Yara Kono.

Este é o nono livro da colecção 'Dia Nacional do Pijama' e fala sobre a importância e o poder das palavras.

Os participantes puderam ainda participar na coreografia da música 'Acreditar’, com a professora Vânia Morgado a ensinar a Dança-Canção do Dia Nacional do Pijama 2021 e a entoação da canção sobre os Direitos das Crianças 'Toda a criança tem direitos'.

O executivo também presente nesta comemoração, tendo oferecido um marcador de livros a todos os participantes.

Na oportunidade, agradeceu a todos os participantes que estiveram envolvidos na gravação da história 'As Palavras Esquecidas', nomeadamente à professora Rute Areal, Lara Quaresma, Raquel Silva, João Tomás Melim, Bernardo Batista, Conceição Latas, Manuel Marques, Lisandra Silva, Sandra Vasconcelos e Sónia Freitas. Agradeceu ainda a Sónia Soares, que aceitou este desafio de gravação da história e edição do som.