Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 23 de Novembro

09h00: Reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

09h30/19h00: Continuação da visita do recandidato à liderança do PSD, Rui Rio, à Madeira (reunião com a ACIF; ANAFRE; AMRAM e militantes do PSD);

11h30: Conferência de imprensa Desenvolvimento de Rotas com o presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do CEO da ANA Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonnière, na sala de imprensa da sala VIP - Aeroporto da Madeira;

12h30: Conferência de imprensa da Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira após a reunião, pelas 11h00, com o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, na Avenida Zarco;

14h00: Ensaio de imprensa do espectáculo 'Hotel Paraíso', no Teatro Municipal Baltazar Dias;

15h00: Cerimónia de entrega do Prémio Infante Dom Henrique com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, na CMF;

15h30: A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Secretaria Regional de Mar e Pescas celebram, na Escola Secundária de Francisco Franco, um protocolo de cooperação no âmbito do 'Programa Escola Azul'.