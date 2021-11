Tome nota da agenda para este sábado

09h30 Jornada Nacional de Luta – ARRUADA, da União dos Sindicatos. Pelas 10h30 será votada uma resolução para ser entregue aos órgãos de soberania da RA.

10h00 Reunião do Conselho Regional do PSD/Madeira, no Porto Moniz

10h00 Iniciativa política do JPP, junto à Farmácia Esperança, em Santa Cruz

10h00/16h30 Encontro de Educação – ‘A Escola de que precisamos’, na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

11h00 Compromisso do DIÁRIO - Plantação de árvores, no Parque Ecológico do Funchal

12h30 Iniciativa CDU para denunciar a inexistência de rede de esgotos, no Caminho da Levada do Salão, em Câmara de Lobos

Cimeira da Cultura e Indústrias Criativas do Atlântico

Abertura | Local: Monte Palace Madeira – Tropical Garden

10h30 - Credenciamento

11h00 - Visita Guiada Monte Palace Madeira – Tropical Garden

12h00 - Madeira de Honra - Pátio do Palácio do Monte Palace Madeira – Tropical Garden

16h00 TALK – Tema a discussão: “Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável” | Local: Sé Boutique Hotel | Moderação: Ricardo Miguel Oliveira | 25 Convidados de várias áreas das Indústrias Criativas | Transmitido em directo pela Rádio TSF-Madeira

Cerimónia de Encerramento | Local: Museu Vicentes

19h00 Visita Guiada Museu Vicentes

20h00 Cocktail Dînatoire

21h00 Intervenções de Fundo | 'Agenda Cultura e Indústrias Criativas para a Sustentabilidade Madeira / Cabo Verde 20/30': Secretário Regional do Turismo e Cultura - Eduardo Jesus; Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas - Abraão Vicente

21h45 Homenagem: António da Cunha Telles

22h00 Concerto de Encerramento - Cremilda Medina / Vânia Fernandes, acompanhadas por: Vitor Sardinha / Fernando Andrade / Cordofones / Ricardo Dias

CULTURA E ENTRETENIMENTO

20h00 Jantar Solidário da Família Aveiro, no Casino Park Hotel

21h00 Será exibida a fita ‘A metamorfose dos pássaros’, nos cinemas NOS no Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal.

21h00 Grupo de Teatro de Machico promove Sarau ‘Luar daPoesia’, no Fórum Machico, dedicado a José Manuel Sainz Trueva.

21h00 Concerto comemorativo dos 250 anos do nascimento de Beethoven, na Sé do Funchal, pela Orquestra Clássica da Madeira.

22h00 Akoustic Junkies dão um concerto 100% acústico, no Gate 23 Caffe, sob o Aeroporto, em Machico.

20h30/00h30 No Terreiro haverá música com a selecção musical do DJ Ryan.

20h30/00h30 No Galáxia Skybar há ‘Best of Classics’ com o DJ Maurílio Freitas.

20h30/00h30 No hotel NEXT, o Cloud Bar terá a selecção musical do DJ Nelson Caires.

- Concerto do Luana Teixeira Duo, no Castanheiro Boutique Hotel.

- ‘Noites Paraíso’ na discoteca Copacabana com o DJ Luís Gonçalves, e no Garden com o DJ Michael C.

- Hernandez actua no Clube Marginal.

DESPORTO

ANDEBOL

15h00 ABC – Madeira SAD da I Divisão masculina (Pav. Flávio Sá Leite).

17h00 Madeira SAD – Izmir BSB SK da Taça Europeia feminina (Pav. Funchal).

ATLETISMO

Grande Prémio de São Vicente

GOLFE

André Gonçalves na Grande final Nacional Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens (Montado Golf Resort).

Taça Presidente (Santo da Serra).

HÓQUEI EM PATINS

19h00 Marítimo – Fânzeres da III Divisão.

TÉNIS

Madeira Ladies Open (Quinta Magnólia)

TRAIL

MIUT’2021

07h00 Partida da prova de 85 km (São Vicente).

08h00 Partida da prova de 60 km (Boaventura).

09h00 Partida da prova de 16 km (Porto da Cruz).

11h00 Partida da prova de 42 km (Monte – Funchal).

SKYRUNNING

Madeirenses no Campeonato da Europa (São Pedro Sul).