Presidente da Assembleia ‘denuncia’ desigualdade salarial entre homens e mulheres

A desigualdade salarial das mulheres em relação aos homens foi um dos aspectos realçados por José Manuel Rodrigues, esta tarde, na apresentação do dicionário 'As Mulheres e a Unidade Europeia', iniciativa que decorreu no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Referindo-se a um problema “persistente” em Portugal, o presidente da Assembleia falou em 14% de diferença entre homens e mulheres para a mesma função, discrepância que passa a ser de 26% quando em causa estão cargos superiores. No seu entender, esta situação tem de ser ultrapassado, ou não estivéssemos perante algo “inaceitável”.

obra coordenada pelas investigadoras Isabel Baltazar, Alice Cunha e Isabel Lousada.

Ainda assim, José Manuel Rodrigues realçou que a Europa enquanto um todo tem dado grandes passos na questão da igualdade de género, mesmo que, por vezes, sustentados em expedientes legislativos.

Além de realçar o facto de a Madeira, presentemente, ser representada no Parlamento Europeu por duas mulheres, José Manuel Rodrigues lembrou, também, uma mulher que se destacou na integração de Portugal e da Região na União Europeia, referindo-se a Rita Ferreira, uma pessoa que, nas palavras do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, “deu, ao longo dos anos, enormes contributos para o processo de integração europeia, ainda antes da nossa adesão”.

Sobre a questão dos refugiados e a forma como a Europa tem vindo a lidar com o problema, José Manuel Rodrigues pede "uma outra postura" dos líderes europeus.

Por todas estas situações, "esta é a altura", entende, "para uma refundação da Europa, e, de alguma forma, voltar aos valores que estiveram na génese da sua constituição, que foram os valores da paz, da justiça, da tolerância e da solidariedade".