Tome nota da agenda desta sexta-feira, 19 de Novembro

- 09h30 - A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP_RAM, e Representante do Governo Regional da Madeira na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, Micaela Freitas, estará presente na apresentação do ‘Plano Local de Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças de Machico 2022-2025’ no auditório do Forúm Machico;

- 09h30 - A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Margarida Pocinho, estará presente na sessão de abertura da celebração do 32.º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, que se realiza no Campo Polidesportivo do Conjunto Habitacional da Nazaré, numa organização da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens;

- 10 horas - Cerimónia de Juramento de Bandeira do 8.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército que iniciou a formação a 18 de Outubro, no Regimento de Guarnição N.º3. A cerimónia será presidida pelo Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General Pedro Sardinha;

- 10h30 - O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira vai reunir-se com o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, na Rua Dr. Pestana Júnior, nº6;

- 10h30 - O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa junto à Marina do Lugar de Baixo. A iniciativa terá como porta-voz o líder parlamentar, Rui Caetano;

- 11 horas - A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, entrega os galardões do programa Eco-Escolas 2020/2021, numa cerimónia que irá decorrer no Centro Cívico do Estreito da Calheta.

- 11h30 - Acção de contacto do PCP com trabalhadores da Região, na Rua Dr. Fernão Ornelas, junto à Feira dos Tecidos;

- 12h15 - A comitiva de bibliotecárias polacas, liderada por Joanna Chapska, será recebida nos Paços do Concelho do Funchal pelo executivo camarário;

- 14 horas -Iniciativa politica JPP sobre a actualidade política na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 14h30 - Audição parlamentar à presidente da Comissão Executiva da TAP - Christine Ourmières-Widencer na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 15 horas - A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, visita a Fundação João Pereira, sediada na Vila da Ponta do Sol;

- 15h30 - Conferencia Informativa sobre a situação da Venezuela vista desde a perspectiva de dois jornalistas Venezuelanos, David Placer, Escritor e Jornalista, que também irá apresentar o seu novo livro e a jornalista Manuela Garcia Mendes, na Sala do Senado da Universidade da Madeira;

- 17 horas - Inauguração da exposição 'Das Mãos' da artista e ceramista Cláudia Teixeira na Galeria dos Prazeres, que contará com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás;

- 17 horas - O Secretario Regional de Turismo e Cultura realiza uma cerimónia de inauguração de um mural de homenagem aos doadores de documentação ao Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM), no edifício da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira;

- 17 horas - O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, entrega os certificados aos formandos que participaram nas oficinas formativas do programa ‘Craft & Art’, feito em colaboração com a Academia de Formação da ACAPORAMA e a Direção de Serviços de Ruralidade;

- 17h30 - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na Missa Solene do Centenário da Chegada do Beato Carlos de Áustria ao Funchal, celebrada pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás;

- 17h30 - Abertura da 1.ª exposição da galeria 'anona - galeria de arte juvenil' denominado 'por insanidade', na Direcção Regional de Juventude;

- 20h30 - Concerto do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira no Salão Nobre do Conservatório;

- 21 horas - Concerto Orquestra de Bandolins da Madeira no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 22 horas - Concerto dos D`REPENTE no palco do certame 'Sons e Sabores da Madeira' em Santa Cruz;