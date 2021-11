Madeira regista 70 novos casos de covid-19

A Madeira regista hoje, dia 22 de Novembro, 70 novos casos de infecção por covid-19, num total de 544 casos activos no arquipélago, indicou a Direção Regional da Saúde (DRS).

A assinalar nesta segunda-feira mais duas mortes associadas à doença, que elevam para 91 o número de óbitos associados à doença, conforme já havia sido noticiado.

Em relação aos novos positivos, trata-se de três casos importados (dois da Região de Lisboa e Vale do Tejo e um da Região Norte) e de 67 casos de transmissão local.

O boletim DRS dá ainda conta de 38 recuperados. O arquipélago da Madeira passa, então, a contabilizar 13.196 casos de infecção por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, já com 12.561 recuperados.

Há 59 pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, seis delas na unidade de cuidados intensivos. Outras 38 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Há ainda 225 situações que se encontram hoje em apreciação, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região.

