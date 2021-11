Ribeira Brava testa funcionários e aumenta postos

Tendo em conta as novas medidas anunciadas pelo Governo Regional para fazer face à pandemia, o município da Ribeira Brava avança com a testagem semanal dos seus colaboradores pretendendo actualizar os ficheiros de cada funcionário no que diz respeito ao certificado de vacinação, de forma a obter um conhecimento mais real da situação interna da autarquia.

A informação é prestada pelo gabinete do edil que confirma ter desencadeado medidas depois do DIÁRIO ter confrontado Ricardo Nascimento.

"Para além do teste que será feito semanalmente, a ideia é perceber como está o processo de vacinação dos colaboradores para poder actuar em caso de activação do plano de contingência da autarquia”, esclarece o autarca independente prometendo o aumento do número de postos de testagem à Covid-19.

“Para além de serem feitos nas farmácias do concelho e na ClínicaS, a ideia é montar várias tendas móveis para o efeito, não só no centro da vila, mas também em várias localidades do concelho”, adianta dizendo que o objectivo “é facilitar a testagem à população que vive de forma dispersa pelo município, sem que tenha de se deslocar ao centro da vila para realizar o teste, podendo fazê-lo numa zona mais próxima da sua residência”.

Por força das novas regras, a autarquia vai também ajudar a população a adquirir o certificado digital de vacinação, uma medida que será articulada com as Juntas de Freguesia e as Casas do povo conforme o DIÁRIO já deu conta.