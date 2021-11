Limpeza da escarpa sobranceira à VE3 na Ribeira Brava feita esta segunda-feira

Após uma avaliação feita ao local onde ontem ocorreu um desprendimento de pedras na Via Expresso na Ribeira Brava, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, informa, através de uma nota de imprensa, que hoje à tarde, e por um período de sensivelmente três horas, será feita uma limpeza na escarpa sobranceira à VE3 pelos rocheiros da Direção Regional de Estradas.

"Mais informamos que, devido a esta intervenção, poderá haver constrangimentos a nível de circulação automóvel, pelo que pedimos a compreensão dos automobilistas e o cumprimento da sinalização local", refere.

Diz ainda que "a sinalização do local, bem como a regulação do trânsito, serão feitos por elementos da concessionária Via Expresso".