Câmara da Ribeira Brava tranquiliza população

A Câmara Municipal da Ribeira Brava procurou, esta tarde, tranquilizar a população do concelho, tendo em conta os novos casos de covid-19 que têm surgido nos últimos dias.

No comunicado enviado às redacções, é referida a situação do Lar do Centro Social e Paroquial de São Bento, a funcionar no centro da vila, que, conforme avançado pelo DIÁRIO, tem seis utentes e um funcionário a aguardar pela confirmação do resultado positivo para a covid-19 do teste rápido de antigénio feito no dia de hoje.

A Câmara Municipal da Ribeira Brava está a acompanhar o surto de covid-19 detectado esta quarta-feira num lar de idosos do concelho e vai aguardar pelo desenrolar da situação e pelo resultado dos testes PCR que serão feitos amanhã. O surto está devidamente identificado e controlado, pelo que não há razões para alarme. Câmara Municipal da Ribeira Brava, através de comunicado

Na mesma nota, a autarquia ribeira-bravense dá conta do reforço das medidas de mitigação contra a covid-19, através da medição de temperatura, desinfecção das mãos e distanciamento físico nos espaços municipais e "aguarda pelas conclusões da reunião de Governo de amanhã relativamente às medidas de combate à pandemia".

Como também já foi avançado pelo DIÁRIO, a Festa da Castanha da Serra, que estava agendada para este domingo, nas serras do Campanário, foi cancelada por precaução, uma vez que poderia mobilizar muita gente para o local.

Apesar da situação, e pelo menos para já, mantém-se o '1.º Encontro de Educação', previsto para sábado, na Escola Padre Manuel Álvares, sendo obrigatório apresentar teste rápido negativo à covid-19, lembra a autarquia.