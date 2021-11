Vacinação na Ribeira Brava feita por ordem de chegada

No centro de saúde da Ribeira Brava, as pessoas com agendamentos para as vacinas da gripe e contra a covid-19 estão a ser informadas de que serão atendidas apenas pela ordem de chegada. A fila, às 9h30 horas desta manhã, já se apresentava com mais de 80 pessoas, desde a entrada do centro de saúde até a zona das urgências.

O interesse manifesto da população vai, tal como aconteceu no dia de ontem, obrigar a algumas horas na fila.

Depois das medidas restritivas apresentadas pelo Governo Regional, na passada quinta-feira, muitas pessoas, sobretudo idosos, mostram-se preocupados por ainda não disporem do certificado digital, nem tão pouco terem teste antigénio válido.

Para além das 'convocações' para as terceiras doses da vacina contra a covid-19, bem como para a inoculação da vacina da gripe, algumas delas feitas telefonicamente pelo serviço de saúde, há pessoas que aguardam a toma da primeira dose. Uma toma, possivelmente, potenciada pelo agravamento das medidas.