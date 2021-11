Seis utentes de lar na Ribeira Brava acusam positivo nos testes rápidos

Seis utentes do Lar do Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava, acusaram positivo para a covid-19 nos testes rápidos de antigénio feitos hoje.

A estes junta-se, também, um funcionário que conheceu idêntico resultado no rastreio quinzenal periódico que é realizado naquela instituição, tanto a utentes como aos seus colaboradores.

De acordo com a direcção técnica, o plano de contingência foi prontamente accionado, e embora as seis pessoas estejam assintomáticas, foram todas devidamente isoladas, seguindo as indicações do delegado de saúde concelhio.

Ressalve-se que todas estas situações carecem de confirmação por teste PCR, sendo que essa testagem deverá ocorrer durante o dia de amanhã. Só depois de conhecido o resultado dessa análise se saberá se se confirmam ou não estas infecções.

Para já, por precaução, ficam suspensas as visitas à instituição. Este lar tem capacidade para acolher 41 pessoas.