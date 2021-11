Município do Porto Santo dedica semana à comemoração do Dia Nacional do Mar

O Município do Porto Santo comemorou o Dia Nacional do Mar envolvendo a comunidade em várias ações de limpeza costeiras e também de uma das principais linhas de água da ilha, o ribeiro cochino, infelizmente alvo de poluição.

Entre os dias 15 e 19 de novembro realizaram-se 4 campanhas de limpeza de praia dirigidas aos alunos das escolas do Porto Santo, que se desenvolveram entre a zona balnear do Ribeiro Salgado e Fontinha e envolveram 114 alunos e professores que recolheram um total de 63,4 kg de lixo, retirados principalmente da zona de duna, destacando-se aqui as beatas, plásticos, materiais de construção, pilhas entre outros.

Numa iniciativa que envolveu várias entidades locais, PSP, GNR, Força Aérea e Destacamento de Segurança do Porto Santo, também alargada à comunidade em geral, realizou-se a limpeza de dois pontos do ribeiro cochino que envolveu 31 voluntários que recolheram 380 kg de resíduos. Este local foi escolhido como forma de sensibilizar a comunidade para a importância da limpeza dos ribeiros na prevenção da poluição costeira e marinha.

Estas campanhas inseriram-se no projeto Porto Santo Sem Lixo Marinho e na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.