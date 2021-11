Grande procura por primeiras doses da vacina no Tecnopólo

O dia de hoje começou com uma grande afluência ao Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo. Uma grande percentagem das pessoas que se apresentam para receber a vacina contra a covid-19, admitem fazê-lo depois do anúncio das medidas mais restritivas para os não vacinados, feito ontem por Miguel Albuquerque.

Ao DIÁRIO, a enfermeira Ana Gouveia confirmou isso mesmo, dando o exemplo de que nos primeiros 15 minutos após a abertura do espaço foram 30 as pessoas que vinham para lhes ser administrada a primeira dose da vacina.

A responsável pelo Centro de Vacinação diz já ter reforçado as equipas, mas alerta para a possibilidade de alguma demora, tendo em conta que "a casa está cheia".

"Claro que o que nós pretendemos no dia-a-dia é um serviço mais célere, com menos tempo de espera do que se prevê hoje, mas também dadas as circunstâncias de certeza que a nossa população vai compreender e em boa hora nós vemos que os madeirenses ouviram o apelo que foi feito", ressalva a Ana Gouveia.

A enfermeira aponta que durante a semana já foi notória uma procura pela primeira dose, sobretudo por pessoas que estavam indecisas, algo que ontem foi ainda mais notório, acredita devido às previsão de medidas mais restritivas para os não vacinados.

Foi o caso de José Figueira e António Gonçalves, dois madeirenses na casa dos 50 anos que estavam renitentes em receber a vacina, mas que agora, face às novas exigências, resolveram vacinar-se contra a covid-19.

À reportagem do DIÁRIO, os dois apontaram, também, motivos profissionais para a tomada de decisão, já que o primeiro está ligado à restauração e o segundo trabalho num serviço público.

Ainda assim, não deixaram de mostrar a sua insatisfação pela forma como se sentem obrigados se vacinarem. "Agora foi impingido, estamos a viver num regime de Hitler", referiu José Figueira.

De modo a poder dar uma resposta adequada a este aumento de procura, Ana Gouveia adianta que está a ser preparado o alargamento do horário de funcionamento dos centros de vacinação contra a covid-19 que vão estar abertos este fim-de-semana. "A população deverá estar atenta porque em breve serão anunciadas essas alterações".

Além da vacina contra a covid-19 (primeiras e segundas doses, bem como a dose de reforço), estão a ser administradas vacinas da gripe.