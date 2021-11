Associação de Futebol da Madeira suspende todas as competições deste fim-de-semana

A Associação de Futebol da Madeira informa que todas as competições regionais de futebol e futsal (masculinos e femininos) previstas para este fim-de-semana, dias 20 e 21 de Novembro, estão suspensas.

Através de comunicado, a AFM explica que "por motivos de força maior, nomeadamente, pela deliberação do Governo Regional, relacionadas com a covid-19, determina que sejam suspensas todas as competições regionais de Futebol e Futsal (Masculinos e Femininos), calendarizados para os dias 20 e 21 de Novembro".

A nota assinada pelo presidente da associação, António Silva, refere ainda que desta forma os Clubes filiados poderão preparar-se para o "cumprimento integral das regras definidas" pelo Governo Regional.