Aumenta marcação de vacinas no hospital

O Hospital Dr. Nélio Mendonça tem recebido, durante a manhã desta sexta-feira, um grande número de chamadas telefónicas para marcação de vacinas contra a covid-19. Segundo apurou o DIÁRIO, nunca se verificou uma procura tão elevada junto daquela unidade para a administração da dose de reforço (3.ª dose) mas também da primeira dose.

Têm recomendação para vacinação hospitalar os utentes com patologia alérgica com antecedentes de anafilaxia medicamentosa ou a vacinas.

A procura pelas primeiras doses são sobretudo de pessoas que faltaram à primeira chamada.

Esta situação está directamente relacionada com a decisão do Governo Regional em apertar o cerco aos não-vacinados, na sequência do aumento de novos casos diários na Região.

As medidas anunciadas, ontem, por Miguel Albuquerque estão a gerar fortes críticas e dúvidas junto da população. Diversos constitucionalistas já contestaram a decisão tomada pelo Governo Regional.

Como o DIÁRIO tem vindo a noticiar durante a manhã informativa são muitas as pessoas que estão a deslocar-se às farmácias com o objectivo de fazerem o teste de antigénio, gerando o caos em diversos estabelecimentos.