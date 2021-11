Faróis da Ponta do Pargo e de São Jorge abertos ao público esta terça-feira no Dia do Mar

Para assinalar o Dia Nacional do Mar, os faróis portugueses vão abrir ao público gratuitamente, esta terça-feira, 16 de Novembro, no período das 13h30 às 16h30, no continente, Madeira e Açores.

Por cá estarão abertos os faróis da Ponta do Pargo e de São Jorge.

​No continente estarão abertos ao público os faróis de Montedor, Leça, Aveiro, Penedo da Saudade, Cabo Carvoeiro, Berlenga, Cabo Espichel, Santa Maria e de Vila Real de Santo António.



Já nos Açores irão estar abertos os faróis da Ferraria, Arnel, Ponta do Cintrão, Ponta da Garça, Gonçalo Velho, Contendas, Ponta da Barca, Ponta da Ilha, Ponta das Lajes e Ponta do Topo.