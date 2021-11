Câmara Municipal do Funchal assinala Dia Nacional do Mar e aniversário da morte de Luiz Saldanha

A vereadora Margarida Pocinho, que detém o pelouro da educação e ciência, esteve hoje na Estação da Biologia Marinha da Câmara Municipal do Funchal numa visita de trabalho para assinalar o Dia Nacional do Mar bem como o aniversário da morte de Luiz Saldanha, pai da moderna biologia marinha e oceanografia, em Portugal, e que manteve uma longa e frutuosa relação de trabalho científica com os mares da Região Autónoma da Madeira, sendo seu interlocutor privilegiado o Dr. Manuel Biscoito, da Câmara Municipal do Funchal.

Saliente-se que, na Estação de Biologia Marinha, desenvolvem a sua atividade duas equipas de investigadores: a da Divisão de Ciência da Câmara Municipal do Funchal e a da Faculdade das Ciências da Vida da Universidade da Madeira. Estas duas equipas participam em vários projetos de investigação, incluindo estudos sobre a diversidade dos peixes e crustáceos do mar profundo da Macaronésia, biologia e migração das tartarugas marinhas, parasitologia de peixes, espécies invasoras, biologia e ecologia costeira, biologia e migração das aves marinhas e peixes pelágicos da Madeira.

Na Estação está também alojada a coleção marinha do Museu de História Natural do Funchal, com mais de 100.000 espécimes de peixes e invertebrados marinhos. A Estação conta com uma biblioteca científica especializada, a “Biblioteca Luiz Saldanha”.

Ao longo dos seus 23 anos de existência a Estação proporcionou a publicação de mais de 30 trabalhos científicos e a realização de teses de mestrado e doutoramento de jovens investigadores nacionais e estrangeiros.

A Estação é membro da Rede Europeia de Estações de Biologia Marinha e unidade de investigação do IMAR – Instituto do Mar, do OOM – Observatório Oceânico da Madeira e do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.

Habitualmente a Estação celebra o Dia Nacional do Mar com eventos e visitas guiadas. Este ano, devido à pandemia e a obras de conservação em curso não é possível celebrar este dia. Contudo está patente no Museu de História Natural do Funchal uma exposição dedicada aos mariscos da Madeira, uma iniciativa inserida no âmbito do projeto MARISCOMAC, cofinanciado pelo programa Interreg MAC (Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde). Neste Dia do Mar as visitas ao Museu são sempre gratuitas.