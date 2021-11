Farmácias da Madeira registam enormes filas para realização de testes à covid

As farmácias do centro do Funchal estão a registar enorme afluência de pessoas que procuram realizar os testes rápidos de antigénio, que de acordo com a resolução do Governo Regional passam a ser obrigatórios para acesso a determinados eventos a partir de amanhã, 20 de Novembro.

As filas, pouco usuais em circunstâncias normais, estão todas relacionadas com esta situação de cidadãos que procuram ter em mãos um teste negativo. Aliás, também os postos móveis de testagem rápida assistem a uma afluência fora do normal.

Ver Galeria Fotos Rui Silva/Aspress

De acordo com o que foi dito ontem e deverá ser publicado no Jornal Oficial da Região - ou seja, efectivamente, ainda não é oficial - "a testagem massiva da população com teste rápido antigénio, com periodicidade semanal" irá vigorar nas próximas semanas, quando o que antes era de 15 em 15 dias passa agora a ser de 7 em 7 dias.

Mas, sobretudo, porque esta decisão obriga à apresentação do comprovativo de vacinação e testagem de teste rápido antigénio, semana a semana "para acesso a qualquer evento", inclusive para a ida ao supermercado.