Projecto da ANA 'Juntos Plantamos o Futuro’ tem início no Porto Santo

O projecto da ANA - Aeroportos de Portugal 'Juntos Plantamos o Futuro’ teve hoje início no Aeroporto do Porto Santo.

Foi assinado esta sexta-feira, 12 de Novembro, um protocolo de cooperação entre o Governo Regional e a ANA. A cerimónia decorreu no Aeroporto do Porto Santo e contou com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, do presidente do Conselho de Administração da ANA, José Luís Arnaut, e do CEO da ANA, Thierry Ligonnière.

Na ocasião, José Luís Arnaut louvou que a "Madeira tem sido pioneira na retoma da economia", destacando que os aeroportos da Madeira e do Porto Santo "são os aeroportos nacionais que nos últimos dois meses já superaram os movimentos de 2019", dados que superam "todas as expectativas".

O projecto de reflorestação ‘Juntos Plantamos o Futuro’ pretende compensar as emissões de carbono que são produzidas no aeroporto. A acção teve início no Aeroporto do Porto Santo e será "replicado em todos os aeroportos da ANA”, garantiu José Luís Arnaut.

O CEO da ANA, Thierry Ligonnière, frisa que o projecto resulta do empenho e do cruzamento de várias entidades e assume que o o sector da aviação pretende minimizar os impactos ambientais, começando com a redução da pegada de carbono, objectivo que está "no topo" da lista de prioridades. "Estamos empenhados em fazer a nossa parte", disse.