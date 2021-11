Oportunidades geradas pelo mar motivam dois dias de debate

Começa esta tarde na Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, o 1.º Encontro do Mar, subordinado ao tema 'Um mar de oportunidades', evento que é organizado pela secretaria regional de Mar e Pescas e pela Direcção Regional do Mar.

Eis o programa previsto para dois de conversa.

16 Novembro

14h30 – SESSÃO DE BOAS VINDAS

Boas vindas do Encontro do Mar: Susana Figueiredo

Exibição do vídeo Um Mar de oportunidades

Sílvio Fernandes - Magnífico Reitor da Universidade da Madeira

Miguel Albuquerque - S. Exa. o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira

“Hino ao Oceano”, cantado pelos alunos da EB1 / PE do Caniço

15h00 – 1º PAINEL – ECONOMIA AZUL

Moderação: Ricardo Oliveira

15h00 – Economia azul na Madeira: um Mar de oportunidades - Mafalda Freitas, Diretora Regional do

Mar (DRM)

15h20 – As regiões insulares e os desafios de uma política marítima integrada. Reflexões sobre o caso da

Região Autónoma da Madeira -João Figueira de Sousa, Universidade Nova de Lisboa

15h40 – O contributo da ACIF-CCIM - Associação Comercial e Industrial do Funchal para a Economia

azul - Fernando Assis, Secretário-Geral da ACIF -CCIM

16h00 – Pausa para café

16h30 – Capacitação dos cidadãos para o Mar -Fonseca Ribeiro, Comandante

16h45 – Navegando num Mar de homens - Joana Reis, Armadora de Pesca

17h00 – Buggy Power: um futuro tornado realidade - Pedro Campillo Escudero, Administrador

17h15 - O Centro de Química da Madeira (CQM) e o Mar - João Rodrigues, Coordenador do CQM

17h30 – Entrega de prémios do concurso de fotografia - Dia Mundial dos Oceanos

17 de Novembro

09h30 – 2º PAINEL –MAR DA MADEIRA, UM MAR DE OPORTUNIDADES

Moderação: António Jorge Pinto

09h30 – Kids Dive: descobrir o Oceano - Frederico Almada, Investigador do MARE-ISPA

09h45 – Programa Escola Azul na Madeira - Sandra Brito, DRM

10h00 - O Mar profundo da Madeira - Fundação Rebikoff-Niggeler

10h15 – Novos recursos no Mar: o caso da gamba da Madeira - João Delgado, Diretor de Serviços da DRM

10h30 – Pausa para café

11h00 – Investigação no Mar da Madeira 25 anos de aquicultura - Carlos Andrade, Chefe de Divisão da

DRM

11h15 – Áreas marinhas protegidas da Madeira - Paulo Oliveira, Vice-Presidente do Instituto das Florestas

e Conservação da Natureza

11h30 – Uma ilha um recurso: 40 anos da Dessalinizadora do Porto Santo - Amílcar Gonçalves, Presidente

da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

11h45 – Investigação meteo-oceanográfica na RAM - Rui Caldeira, Presidente da Agência Regional para o

Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Investigação

12h00 – A importância da monitorização marinha em contexto de alterações climáticas: o caso de estudo do

Porto Santo - João Clode, Investigador do MARE - Madeira

12H30 - SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Encerramento do Encontro do Mar: Susana Figueiredo

Pedro Calado - Presidente da Câmara Municipal do Funchal

Teófilo Cunha - Secretário Regional de Mar e Pescas

No âmbito do 1.º Encontro do Mar estão ainda previstas visitas (limitadas a 20 participantes por visita) à aquicultura na Calheta (Empresa Marismar) / Visita ao Centro de Maricultura da Calheta ou visita à aquicultura na Ribeira Brava (Empresa Aquabaía) / Visita à Lota do Funchal.

Conheça também o perfil dos oradores convidados