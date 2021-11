Mulher sofre paragem cardiorrespiratória e morre no Funchal

Uma mulher com cerca de 50 anos faleceu, hoje, no Caminho do Poço Barral, em São Martinho, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) tentaram reanimá-la, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.

A PSP tomou conta da ocorrência.