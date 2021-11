Emanuel Câmara leva programa de apoio à 3.ª idade do Porto Moniz às Canárias

Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz e da Mesa da Assembleia Intermunicipal, participou, em representação da Associação de Municípios da Madeira (AMRAM), na sessão de abertura das 'Jornadas sobre acciones de benchmarketing sobre las competencias dos municipios de las RU'S', que decorreu esta manhã, em Las Palmas.

A par da sua participação nas reuniões dos órgãos sociais da Confederação de Municípios Ultraperiféricos, o autarca interveio ainda no painel sobre “Boas práticas Municipais”, onde apresentou o programa do município do Porto Moniz de apoio à terceira idade, materializado no Gabinete de Apoio ao Idoso.

O evento insere-se no âmbito das actividades do projecto JARUP III – Reforço da capacidade institucional (MAC 5.11ª179), inserido no eixo 5: Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública, cofinanciado pelo FEDER, em 85%, através do Programa de Cooperação Territorial INTERREG MAC 2014-2020, que tem como parceiros as Associações de Municípios da Madeira, Açores, Canárias e cabo Verde.