Português de 26 anos morre afogado em praia na Gran Canária

Um homem de 26 anos, de nacionalidade portuguesa, morreu hoje vítima de afogamento na praia de Maspalomas, na Gran Canária, segundo divulgou a imprensa local.

O português foi resgatado da água com sinais de afogamento e quando os serviços de socorro chegaram ao local já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, noticiou o jornal La Provincia.

O alerta foi dado pelas 15:30 e apesar das manobras de reanimação realizadas pelas equipas de socorro, o óbito foi confirmado no local, pode ler-se.

O incidente ocorreu na praia de Maspalomas, do município de San Bartolomé de Tirajana, na Gran Canária.

O português foi socorrido pela equipa médica da Cruz Vermelha e do Serviço de Urgências Canário (SUC), que estivaram no local com uma ambulância médica e outra de suporte básico de vida.

No local estiveram ainda agentes da Polícia Nacional e local.