Pedro Fino visita trabalhos finais da requalificação da estrada principal da Santa do Porto Moniz

Está em fase de acabamentos a obra que decorre no Porto Moniz na Estrada Regional entre o Miradouro da Santinha e a Santa. Por esse motivo, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitou a intervenção que está a ser realizada no âmbito do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS).

"Como este trajeto já apresentava algum desgaste, foram calendarizados diversos trabalhos de requalificação, como a substituição dos órgãos de drenagem, a repavimentação da estrada, bem como a colocação de nova sinalização horizontal e vertical", frisa uma nota da SREI.

Refira-se que "a empreitada de 'Requalificação da Rede Viária Regional - Zona Oeste - PAMUS' adjudicada por 4.250.000,07€, implicará intervenções em troços da Rede Viária Regional na Zona Oeste da ilha da Madeira, como nas ER 101; ER 105; ER 210; ER 222 e ER 223, ou seja, nos concelhos da Calheta, Ribeira Brava, Ponta do Sol e Porto Moniz", recorda a nota de imprensa. "Porém, são três as empreitadas para a Requalificação da Rede Viária Regional – Zona Centro, Oeste e Leste - no âmbito deste plano, cujas obras já estão no terreno desde Setembro último", acrescenta.

O denominado PAMUS "estabelece como objectivo específico a melhoria da mobilidade turística e a criação de percursos temáticos, com recurso às Estradas Regionais. O objectivo passa pela requalificação das estradas regionais mais antigas, uma vez que permitem o acesso a pontos de fruição da paisagem e a zonas turísticas", reconhece.

Assim, "no âmbito do PAMUS, também no Porto Moniz, já estão no terreno os trabalhos preparatórios para a intervenção na Estrada Regional entre a Santa e o Paul da Serra", anuncia, cujo estado de degradação já era notório há algum tempo e é uma das zonas privilegiadas de acesso ao planalto central da Madeira, com passagem por grande faixa da Laurissilva.