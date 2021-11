Sociais-democratas reúnem-se a 20 de Novembro no Porto Moniz

O Conselho Regional do PSD/Madeira reúne, no próximo dia 20 de Novembro, pelas 10 horas no Pavilhão Gimnodesportivo do Porto Moniz, naquela que será a primeira reunião após a vitória alcançada nas Eleições Autárquicas de 26 de Setembro.

Uma vitória que será focada neste encontro de militantes, enquanto base para reforçar a motivação, a união e a mobilização que se esperam por parte dos sociais-democratas rumo ao futuro e, desde já, para o próximo desafio eleitoral de 30 de Janeiro – as Eleições Legislativas – cuja estratégia política, conforme já expresso pelo presidente do partido, Miguel Albuquerque, será um dos temas a abordar neste Conselho.

Paralelamente e conforme sublinha o Secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, este Conselho Regional terá, ainda, como pontos da sua agenda de trabalhos, a apresentação, discussão e votação do Regulamento da Eleição da Comissão Política, do Secretariado e do XVIII Congresso Regional do PSD Madeira, a apresentação, discussão e votação do relatório e contas do ano 2020 e, ainda, a divulgação da data do Jantar de Natal, previsto para o dia 3 de Dezembro, entre outros assuntos que os presentes queiram suscitar. Conselho Regional que, segundo avança José Prada, deverá, igualmente, renovar e reiterar a sua confiança na estratégia que tem vindo a ser seguida pelo Governo Regional, em prol de toda a população.

“Ainda que respeitando as normas de prevenção decorrentes da pandemia, este é um Conselho aberto aos militantes, que é feito para todos e que conta com todos”, reforça, por fim, o secretário-geral, apelando à participação no evento e vincando a importância do Partido continuar a reforçar o seu trabalho, união e mobilização para superar, com sucesso, os muitos desafios que se avizinham.