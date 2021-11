Incêndio leva bombeiros à Ponta do Sol

Um incêndio deflagrou esta tarde numa zona de difícil acesso, na Lombada, na Ponta do Sol e está a ser combatido pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, com o apoio de duas viaturas ligeiras e uma pesada.

A mesma corporação já tinha sido mobilizada para um outro incêndio que surgiu hoje na Eira do Mourão, na Ribeira Brava e que já se encontra extinto.