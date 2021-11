Pavimentação da Estrada Monumental interrompe temporariamente o trânsito

A Câmara Municipal do Funchal informa que serão realizadas alterações à normal circulação rodoviária por motivos de pavimentação das vias de trânsito norte da Estrada Monumental.

O troço compreendido entre os n.ºs de polícia 356 e 376, ou seja, entre o antigo estabelecimento 'Porco em Pé' e o edifício 'Galerias Jardins d’Ajuda' respectivamente, com início às 09h30 da próxima segunda-feira, de 22 de Novembro, e término previsto no dia 30 de Novembro.

Durante a intervenção, a circulação no sentido Funchal - Câmara de Lobos será desviada, a partir do n.º 350 de polícia, para as vias de trânsito sul da Estrada Monumental, retomando posteriormente as vias norte junto ao entroncamento com a Travessa da Quinta Calaça.

No sentido Câmara de Lobos – Funchal, a circulação rodoviária mantém-se pela Travessa da Quinta Calaça.

A autarquia solicita aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente e instruções da Polícia de Segurança Pública.