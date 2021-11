CMF assegura que limpeza de plátanos na Estrada Monumental decorre "a bom ritmo"

"Decorre a bom ritmo a limpeza de plátanos (espécie Platanus Hispanica) na Estrada Monumental, a cargo da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos do Município do Funchal", transmitiu a autarquia em nota remetida à imprensa, a propósito dos trabalhos que decorrem este fim-de-semana (dias 13 e 14 de Novembro).

Recorde-se que esta intervenção, a cargo da Brigada de Árvores, faz parte do plano de manutenção do património arbóreo do Funchal, sendo que, neste caso concreto, incide essencialmente numa redução de carga dos ramos das respetivas árvores, com o objectivo de "salvaguardar o estado fitossanitário e biomecânico dos referidos exemplares".

A Câmara Municipal do Funchal recorda que "pela dimensão desta intervenção e e equipamentos utilizados", tornou-se necessário interromper a circulação rodoviária na Estrada Monumental, no troço entre a Travessa do Valente e o Nó do Lido (Rua da Casa Branca), com excepção ao acesso local e aos hotéis, entre as 09h30 e as 17h30.

Durante esta interrupção, o trânsito pedonal do passeio sul será desviado para o passeio norte. Já o acesso rodoviário à Rua Saint Helier e Rua Simplício dos Passos de Gouveia, efetuar-se-á pela Estrada Monumental, sentido oeste-este, sendo a saída no sentido este-oeste a partir do Nó do Lido.

Como alternativa rodoviária, os veículos que circulam no sentido oeste-este da Estrada Monumental, deverão optar por circular na Rua Velha da Ajuda ou Rua João Paulo II.

Os veículos que circulam no sentido Funchal-Câmara de Lobos, deverão utilizar preferencialmente a Rua Dr. Pita, Rotunda Dr. Pita, Rua da Casa Branca e Rua João Paulo II.