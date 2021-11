Acidente na Cancela condiciona trânsito

Ocorreu um acidente esta manhã na zona da Cancela, mais precisamente na Estrada Regional 204, mais conhecida por Estrada do Aeroporto. Ao que tudo indica será mais o aparato do que alguma vítima, uma vez que as corporações de bombeiros não foram accionadas.

Contudo, segundo testemunha no local, uma carrinha ter-se-á despistado e batido num muro e poste de electricidade, gerando algum aparato no local e um estrangulamento do trânsito naquela zona.

Para piorar, todas as estradas que fazem alguma ligação à zona parecem ter sido afectadas pelo acidente uma vez que o 'mapa de calor' do Google mostra muitas faixas de rodagem com trânsito lento e condicionado.