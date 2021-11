Adivinha-se o caos à porta das farmácias

É o início do caos que começa a desenhar-se nalgumas farmácias comunitárias com a corrida aos obrigatórios testes antigénio, com implicações directas nos restantes utentes que se vêm obrigados a longas esperas para aviar receitas. É o que se verifica esta manhã à porta da Farmácia das Madalenas, em Santo António, no Funchal.

Dezenas de utentes na rua em fila de espera a aguardar a sua vez para entrar na farmácia, a maioria dos quais para aviar receitas. Há também quem esteja para com o propósito de agendar o teste antigénio, que na melhor das hipóteses, nesta farmácia, só a partir de terça-feira. Entre hoje e segunda-feira estão esgotadas as marcações (cerca de 100 por dia). Marcações intercaladas por três minutos. Farmácia que ainda não sabe se os testes antigénio vão passar a ter a validade de uma semana ou irão manter-se nas 48 horas.