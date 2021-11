Trânsito afunilado ao longo de 5 quilómetros

Chegados à sexta-feira, o trânsito na Via Rápida apresenta-se como habitualmente bastante condicionado numa longa extensão que vem desde a Cancela até à zona do nó de Pestana Júnior, afunilando centenas de viaturas e milhares de pessoas que tentam a esta hora chegar a horas ao trabalho ou à escola.

É a habitual zona de maior tráfego automóvel de manhã no sentido Machico - Ribeira Brava, que determina alguma demora e circulação mais lenta do que seria desejável. Ainda assim, uma vez que está bom tempo, a única preocupação dos condutores deverá ser no sentido inverso, por causa dos primeiros raios de sol que podem complicar e ofuscar a visão.

O piso, na maior parte do trajecto, já está seco ou com poucas zonas ainda molhadas, pelo que os condutores devem também ter cautelas nesta matéria. A excepção é a zona entre Machico e Santa Cruz, onde o piso está ainda marcadamente molhado.

Conduza com precaução e bom resto de dia.