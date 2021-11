Trânsito no Funchal com as habituais dificuldades

Bom dia.

O trânsito na estrada principal de acesso ao Funchal está neste momento a apresentar as habituais resistências, nomeadamente desde a zona da Cancela no sentido Machico - Ribeira Brava, e desde o nó de Câmara de Lobos e subida de Santa Rita no sentido inverso.

Para já não há sinais de mais abrandamentos senão o habitual trânsito lento e que exige alguma cautela, nomeadamente por causa da visibilidade, uma vez que o amanhecer traz sempre raios de sol indesejados e que podem ofuscar a visão, sobretudo dos condutores.

Assim, tanto num como no outro sentido, quase todos confluindo para os acessos ao centro do Funchal, nota-se a muito trânsito nesta hora de ponta. O maior problema é, efectivamente, para quem vem da zona Este, com muito maior volume de viaturas.