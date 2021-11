A Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos do Município do Funchal, vai proceder, no próximo fim-de-semana, dias 13 e 14 de Novembro de 2021, aos trabalhos de limpeza de plátanos, na Estrada Monumental, mais precisamente no troço compreendido entre a Travessa do Valente e a Rua da Casa Branca, informa a autarquia em nota remetida è imprensa.

"Esta intervenção, desenvolvida pela Brigada de Árvores, encontra-se contemplada no plano de manutenção do património arbóreo do Funchal, que, no caso específico, incidirá essencialmente numa redução de carga dos ramos das respectivas árvores, com o objectivo de salvaguardar o estado fitossanitário e biomecânico dos referidos exemplares", explica a mesma nota.

Devido a esta intervenção, tona-se então necessário interromper a circulação rodoviária na Estrada Monumental, no troço entre a Travessa do Valente e o Nó do Lido (Rua da Casa Branca), com excepção ao acesso local e aos hotéis, entre as 09h30 e as 17h30.

Durante esta interrupção, o trânsito pedonal do passeio Sul será desviado para o passeio Norte.

O acesso rodoviário à Rua Saint Helier e Rua Simplício dos Passos de Gouveia, efectuar-se-á pela Estrada Monumental, sentido Oeste-Este, sendo a saída no sentido Este-Oeste a partir do Nó do Lido.

Como alternativa rodoviária, os veículos que circulam no sentido Oeste-Este da Estrada Monumental, deverão optar por circular na Rua Velha da Ajuda ou Rua João Paulo II.

Os veículos que circulam no sentido Funchal-Câmara de Lobos, deverão utilizar preferencialmente a Rua Dr. Pita, Rotunda Dr. Pita, Rua da Casa Branca e Rua João Paulo II.

A autarquia solicita aos condutores "a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente e instruções da Polícia de Segurança Pública".