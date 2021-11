Trânsito sem complicações nas estradas da Madeira

Esta terça-feira, o trânsito apresenta-se sem grandes complicações nas estradas da Região.

Como já é habitual, verifica-se o maior fluxo de tráfego na via rápida desde o Miradouro das Neves até ao Jardim Botânico, assim como no sentido inverso, desde Câmara de Lobos até Santa Rita.

Junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, e como também já é habitual, há a registar algum trânsito naquela zona, sobretudo na descida junto à Escola Horácio Bento de Gouveia até ao túnel da Pontinha.

Já no centro do Funchal, verifica-se algum trânsito na Avenida do Infante em direcção à Avenida do Mar, junto à Marina do Funchal, assim como nas imediações do teleférico e do Mercado dos Lavradores. O mesmo acontece junto ao Campo da Barca e na Rua Visconde Anadia.