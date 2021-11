Atenção ao piso molhado na estrada

Bom dia.

A esta hora o trânsito já se faz com algum volume de viaturas, nomeadamente rumo ao Funchal, seja no sentido Ribeira Brava - Machico seja no sentido inverso. Ora, é precisamente neste outro sentido, onde normalmente há maior volume de trânsito que o piso molhado pode acarretar maiores cuidados aos condutores.

Desde o Caniçal até praticamente às portas do Funchal, na zona da Cancela, o piso apresenta-se molhado e possivelmente escorregadio. À atenção dos condutores que vêm desses lados ou aos, em menor número é certo, que seguem no sentido contrário.

De resto, conforme se pode perceber pela imagem do Google Maps, o trânsito processa-se sem grandes problemas na Via Rápida e nas principais estradas regionais nas imediações do Funchal.